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Сегодня, 13:41

В минском «Динамо» подтвердили досрочное возвращение Мелешина в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о досрочном возвращении нападающего команды Павла Мелешина в «Спартак».

«Новый тренер пожелал вернуть Мелешина обратно в расположение клуба. Мы в первую очередь учитываем интересы «Спартака». Красно-белые поставили нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы естественно пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелешина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность», — сказал Скрипченко «СЭ».

«Динамо» арендовало 20-летнего Мелешина у «Спартака» в феврале этого года. Он провел за минский клуб 15 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт Мелешина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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