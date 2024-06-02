В минском «Динамо» подтвердили досрочное возвращение Мелешина в «Спартак»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о досрочном возвращении нападающего команды Павла Мелешина в «Спартак».

«Новый тренер пожелал вернуть Мелешина обратно в расположение клуба. Мы в первую очередь учитываем интересы «Спартака». Красно-белые поставили нас в известность о том, что Станкович хочет видеть Павла в расположении команды. Мы естественно пошли навстречу. Так понимаю, что и у Мелешина есть желание вернуться, чтобы доказать главному тренеру свою конкурентоспособность», — сказал Скрипченко «СЭ».

«Динамо» арендовало 20-летнего Мелешина у «Спартака» в феврале этого года. Он провел за минский клуб 15 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт Мелешина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.