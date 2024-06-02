В «Рубине» высказались о будущем Дюпина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее голкипера казанцев Юрия Дюпина.

«Еще ничего не определено. Узнаете, когда появится официальная информация. Комплектация команды — это прерогатива главного тренера и спортивного директора. Мнение есть, мы обсуждаем. Мы ищем качественного голкипера», — сказал Айбатов «СЭ».

36-летний Дюпин выступает за «Рубин» с лета 2019 года. Ранее «СЭ» сообщал, что вратарь 5 июня пройдет медицинский осмотр в «Краснодаре».