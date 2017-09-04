"Фиорентина" расторгла контракт с Матиасом Фернандесом

"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Матиасом Фернандесом. 31-летний чилийский хавбек продолжит карьеру в мексиканском клубом "Некакса".

Отметим, что до закрытия трансферного окна в европейских чемпионатах предметный интерес к Фернандесу проявляли "Болонья" и "Верона", но стороны не смогли прийти к соглашению.

Напомним, Фернандес выступал за "Фиорентину" с 2012 года. За время выступлений в составе "фиалок" на его счету 7 голов в 131 матче во всех клубных турнирах. Прошлый сезон он провел в "Милане" на правах аренды. Защищая цвета "россонери", он забил 1 мяч в 11 играх.