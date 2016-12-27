10:13 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Фенербахче" хочет арендовать Бен Арфа

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Стали известны некоторые подробности возможного перехода полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа в "Фенербахче". Как сообщает RMC, турецкий клуб хочет до конца сезона арендовать 29-летнего француза, который редко попадает в состав. Стоит отметить, что стамбульцы еще летом хотели подписать игрока.

Напомним, Бен Арфа перешел в "ПСЖ" летом на правах свободного агента после яркого сезона в составе "Ниццы". Однако футболист не смог найти общего языка с главным тренером Унаи Эмери, поэтому редко выходит на поле. На счету Бен Арфа в текущем сезоне 18 матчей (679 минут на поле) во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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