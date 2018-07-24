Фанаты "Ромы" ждали Малкома в аэропорту. Трансфер сорвется из-за "Барселоны"?

"Барселона" вступила в гонку за хавбека "Бордо" Малкома, утверждает Get French Football News. Ранее французский клуб объявил о достижении договоренности с "Ромой" по трансферу 21-летнего бразильца.

Римляне предложили 36 миллионов евро за полузащитника. Болельщики "Ромы" собрались в аэропорту Рима, чтобы встретить Малкома, однако тот остался в Бордо, ожидания решения руководства.

Unbelievable - AS Roma fans were waiting at the airport to welcome Malcom & now he's stuck in Bordeaux as Barcelona enter into 11th hour negotiations. (@Guillaumemp) pic.twitter.com/sDQeZfhJaf – Get French Football News (@GFFN) 23 июля 2018 г.

В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе "Бордо" и забил 12 мячей.