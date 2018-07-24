00:01 | Футбол — Трансферы

Фанаты "Ромы" ждали Малкома в аэропорту. Трансфер сорвется из-за "Барселоны"?


"Барселона" вступила в гонку за хавбека "Бордо"  Малкома, утверждает Get French Football News. Ранее французский клуб объявил о достижении договоренности с "Ромой" по трансферу 21-летнего бразильца.

Римляне предложили 36 миллионов евро за полузащитника. Болельщики "Ромы" собрались в аэропорту Рима, чтобы встретить Малкома, однако тот остался в Бордо, ожидания решения руководства. 

В прошлом сезоне Малком провел 38 матчей в составе "Бордо" и забил 12 мячей.

К комментариям
0