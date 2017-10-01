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10:48 | Футбол — Трансферы

"Эвертон" хочет купить Кэрролла в январе за 20 миллионов фунтов стерлингов

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Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл может в январе перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед". Сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Кэрролл провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dax222

20 лямов за это дерево!!! Зато местные скауты из Спартака никого даже близко не видят в составе своего хваленого клуба!)))

11:28