"Эвертон" хочет купить Кэрролла в январе за 20 миллионов фунтов стерлингов

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл может в январе перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 28-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед". Сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Кэрролл провел четыре матча и не отметился результативными действиями.