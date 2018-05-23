Эмре Джан пройдет медосмотр в "Ювентусе" на следующей неделе

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан летом перейдет в "Ювентус". Как сообщает Tuttosport, для 24-летнего немца последним матчем в составе "красных" будет финальная игра против "Реала" в Лиге чемпионов. Через несколько дней после финала Джан отправится на медицинское обследование, чтобы впоследствии присоединиться к команде Массимилиано Аллегри.

В текущем сезоне Джан провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" пройдет 26 мая в Киеве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.