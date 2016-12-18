Два клуба из Китая предлагают Терри 400 тысяч евро в неделю

Текущий сезон чемпионата Англии станет последним для Джона Терри в составе "Челси", в котором он провел 21 год. Клуб не будет продлевать контракт с 36-летним футболистом, и в его приглашении заинтересованы два клуба из китайской суперлиги, сообщает Express.

В "Гуанчжоу Эверград" его зовет бывший наставник "Челси" Луис Фелипе Сколари, несмотря на то что Терри уже отказывался от перехода в команду в прошлом году. Также видеть в своем составе англичанина хочет "Шанхай Шэньхуа". Оба клуба готовы предложить футболисту зарплату в районе 400 тысяч евро в неделю.

Однако в Китае не хотят ждать конца сезона и надеются пригласить Терри в феврале. В этом сезоне чемпионата Англии защитник провел всего пять встреч.