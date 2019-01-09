Думбья в ближайшее время станет игроком "Спортинга"

Полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбья может продолжить карьеру в "Спортинге". Португальская газета O Jogo сообщает о том, что игрок в ближайшие часы станер игроком лиссабонского клуба.

Согласно изданию, детали сделки уже согласованы. В ближайшее время Думбья должен пройти медицинское обследование.

20-летний полузащитник стал игроком грозненской команды минувшим летом. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста по данным transfermartk составляет 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Думбья провел 16 матчей в составе "Ахмата", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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