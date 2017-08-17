Дембеле останется во Франции, пока не решится вопрос о его трансфере в "Барселону"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле по-прежнему хочет перейти в "Барселону", утверждает Bild. 20-летний игрок находится во Франции и собирается оставаться там, пока не решится вопрос с трансфером.

Ранее руководство дортмундцев отстранило француза за то, что он пропустил занятие команды. В среду, 16 августа, появилась информация, что ему разрешили вернуться к тренировкам, запретив общаться с одноклубниками.

Напомним, Дембеле провел в составе "Боруссии" сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов. "Барселона" рассматривает форварда в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Генеральный менеджер каталонцев Пеп Сегура сообщил, что Дембеле близок к переходу в клуб.