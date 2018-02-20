Де Фрай по окончании сезона может перейти в "Интер"

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай покинет команду по окончании сезона, сообщает La Repubblica. По информации источника, 26-летний игрок близок к переходу в "Интер" летом 2018 года на правах свободного агента.

Миланцы предложат голландцу пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон плюс бонусы. Однако отмечается, что ситуация может поменяться, если "змеи" не попадут в Лигу чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах де Фрай провел 29 матчей и забил четыре гола.