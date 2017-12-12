"Челси" зимой может подписать контракт с Лемаром

Руководство "Челси" рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником "Монако" Тома Лемаром, сообщает Telegraph. По информации источника, сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Летом появлялась информация об интересе к 22-летнему хавбеку со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля". Отмечается, что "синие", в отличие от конкурентов, готовы включить в трансфер аренду, или полноценные права на своих игроков. Еще одним плюсом в пользу "Челси" называется тот факт, что в "Монако" работает бывший спортивный директор лондонцев Майкл Эменало.

Напомним, Лемар выступает за монегасков с 2015 года. В этом сезоне он провел во всех клубных турнирах 15 матчей, забив 1 мяч. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.