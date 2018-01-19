"Челси" возобновил переговоры по Льоренте

"Челси" не оставляет попыток подписать нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, сообщает Independent. По информации источника, руководство лондонцев вернулось к кандидатуре 32-летнего игрока после того, как основная трансферная цель клуба форвард "Вест Хэма" Энди Кэрролл выбыл на неопределенный срок.

Напомним, что минувшим летом испанец вел переговоры с "синими", однако слова главного тренера "шпор" Маурисио Покеттино убедили его покинуть "Суонси" и перебраться в "Тоттенхэм".

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Льоренте провел 22 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.