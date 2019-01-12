"Челси" обыграл "Ньюкасл" благодаря голу Виллиана

"Челси" победил "Ньюкасл" в матче 22-го тура чемпионата Англии (2:1). Победный гол забил нападающий Виллиан.

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. "Ньюкасл" с 18 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

"Челси" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:1 (1:1)

Голы: Педро, 9 (1:0). Кларк, 40 (1:1). Виллиан, 57 (2:1).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Ковачич (Баркли, 63), Жоржинью, Канте, Виллиан, Азар (Жиру, 87), Педро (Хадсон-Одои, 81).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Лежен, Ласкеллес, Йедлин (Манкильо, 82), Ритчи, Хэйден, Лонгстафф, Рондон, Атсу, Перес (Мерфи, 82).

Предупреждения: Ритчи, 24. Жоржинью, 63.

Судья: Кавана.

12 января. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Все о чемпионате Англии - здесь