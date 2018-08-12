Бывший защитник "Спартака" может перейти в "Фенербахче"

Бывший защитник "Спартака", игрок обороны "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может перейти в "Фенербахче", утверждает Fanatik. По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью поддерживает такое развитие событий – португальский спеицалист хочет, чтобы у футболиста была постоянная игровая практика.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к Рохо со стороны "Эвертона", "Вулверхэмптона" и "ПСЖ".

Напомним, защитник играет в "МЮ" с 2014 года. В составе клуба в прошлом сезоне он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями и получив 6 желтых карточек. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сумма трансфера оценивается в 16,2 миллиона фунтов.