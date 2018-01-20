"Брайтон", интересовавшийся Зе Луишем, подписал за рекордную сумму форварда ПСВ

"Брайтон" приобрел у ПСВ нападающего Юргена Локадиа. 24-летний голландец подписал контракт, рассчитанный до 2022 года. Отмечается, что игрок был приобретен за рекордную сумму в истории клуба.
В текущем сезоне Локадиа сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.
Напомним, ранее СМИ писали, что "Брайтон" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу.
The full story on Albion's club-record capture of striker Jurgen Locadia from @PSV.#BHAFC 🔵⚪️– Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 19 января 2018 г.
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волга свечи
реал???)))или второго шведского дивизиона!!!
07:11
баламошка
Будут локти кусать, когда через 2 года Спартак его в Реал за 150 лямов продаст.
01:12