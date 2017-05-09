Бэйл имеет договоренность с Моуринью о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror. Отмечается, что у представителя Уэльса есть устная договоренность о трансфере с главным тренером "Юнайтед" Жозе Моуринью.

Однако Бэйл готов перейти в "МЮ" только при условии, что клуб сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес готов расстаться с футболистом, так как недоволен большим количеством травм игроков. В текущем сезоне Бэйл сыграл в 26 матчах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.