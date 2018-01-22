"Бешикташ" готов заплатить 3 миллиона за трансфер Вагнера Лав

Нападающий "Аланьяспора" Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, может сменить клуб, утверждает Fanatik. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Бешикташ".

Стамбульцы предложили за переход 33-летнего бразильца три миллиона евро. Ранее сообщалось, что черно-белые видят в нападающем замену Дженку Тосуну, который пополнил состав "Эвертона".

Бывший форвард армейцев Вагнер Лав в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Он забил 23 гола. Всего же за 2017 год бразилец забил 28 мячей.