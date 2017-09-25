"Барселона" снова попытается купить Коутинью в январе

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью по-прежнему находится в сфере интересов "Барселоны", утверждает Sport.es. Каталонцы попробуют приобрести 25-летнего игрока уже в январе или отложат трансфер до лета 2018 года.

Напомним, летом "Барселона" предприняла три попытки подписать хавбека, однако английский клуб их отклонил. Позже президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что "Ливерпуль" просил 200 миллионов евро за Коутинью, тогда как его команда была готова предложить менее 100 миллионов.

В текущем сезоне полузащитник провел два матча в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.