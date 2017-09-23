Летом "Ливерпуль" трижды отклонял предложения "Барселоны" по Коутинью

Football Leaks рассекретил подробности переговоров "Барселоны" и "Ливерпуля" минувшим летом по полузащитнику английского клуба Филиппе Коутинью. Согласно источнику, 31 августа каталонцы сделали последнее предложение по футболисту. В сделке отмечалось, что игрок должен подписать с новой командой 5-летнее соглашение, и в течение действия этого соглашения бразилец заработал бы 115 миллионов евро.

Кроме того, "Барселона" предложила агенту игрока бонусы в размере 10 миллионов евро, если покупка Коутинью обошлась бы меньше чем в 100 миллионов.

Отмечается, что первое предложение по футболисту испанцы сделали 20 июля, но получили отказ. Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс написал представителям "Барселоны": "Коутинью не продается ни по какой цене и, как вы знаете, он недавно продлил контракт".

Позже "Барселона" вновь вышла на "Ливерпуль", предложив 90 миллионов, а также 40 миллионов в качестве бонусов. Но Эдвардс вновь отклонил предложение каталонцев: "Мы просим вас прекратить публично и конфиденциально публиковать новости об интересе к нашему игроку. Никакая сумма ситуацию не изменит".