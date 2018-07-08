"Барселона" подтвердила аренду Паулинью

"Барселона" подтвердила переход полузащитника Паулинью в "Гуанчжоу Эвергранд" на правах аренды. Соглашение с китайским клубом рассчитано до конца следующего сезона.

- Желаем удачи Паулинью, который возвращается в "Гуанчжоу Эвергранд", - сообщается в официальном Твиттере каталонского клуба.

🔵🔴 Best of luck to @paulinhop8, who is returning to former club Guangzhou Evergrande.

More info ➡️ https://t.co/UIfJusN12j pic.twitter.com/2EWwvC2DjB – FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Паулинью провел 49 игр в составе "Барселоны", забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.