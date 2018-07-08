22:49 8 июля | Футбол — Трансферы

"Барселона" подтвердила аренду Паулинью


"Барселона" подтвердила переход полузащитника Паулинью в "Гуанчжоу Эвергранд" на правах аренды. Соглашение с китайским клубом рассчитано до конца следующего сезона. 

- Желаем удачи Паулинью, который возвращается в "Гуанчжоу Эвергранд", - сообщается в официальном Твиттере каталонского клуба. 

В минувшем сезоне Паулинью провел 49 игр в составе "Барселоны", забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи. 

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