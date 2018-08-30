"Барселона" объявила о переходе Араухо, прописав сумму отступных в 100 миллионов евро

"Барселона" на официальном сайте объявила о перехода защитника уругвайского клуба "Бостон Ривер" Рональда Араухо. Контракт с игроком заключен на пять лет. Сине-гранатовые прописали сумму отступных за игрока в размере 100 миллионов евро.

Трансфер обошелся "Барселоне" в 1,7 миллиона евро, за счет бонусов сумма может увеличться до 5,2 миллионов.

Сперва игрок будет выступать за "Барселону Б". Если он перейдет в основную команду, то отступные увеличатся до 200 миллионов.

Араухо является капитаном молодежной сборной Уругвая.