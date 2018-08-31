Азер Алиев: "Предложение "Уфы" принял сразу"

Как ранее сообщал "СЭ", экс-полузащитник "Крыльев Советов" Азер Алиев, недавно покинувший самарский клуб, перешел в "Уфу" на правах свободного агента. После подписания контракта он поделился мнением о переходе.

- Много хорошего слышал о команде, тут есть ребята, с которыми я был в других клубах, - заявил Алиев в интервью клубной пресс-службе. - Предложение поступило буквально пару дней назад, сразу дал свое согласие. Комфортнее всего играть справа на фланге в атаке, а вообще, куда поставит тренер, там и буду играть.

24-летний Алиев выступал за "Крылья Советов" с прошлого сезона. Он провел в составе команды 40 матчей в ФНЛ и Кубке России, забил пять мячей. В нынешнем сезоне Алиев сыграл только с "Ростовом".