"Андерлехт" поблагодарил Ханни

"Андерлехт" поблагодарил полузащитника Софьяна Ханни, который сегодня стал игроком "Спартака". Алжирец выступал за брюссельский клуб с 2016 года и провела в составе команды 84 матча, забив 23 гола. Хавбек был капитаном бельгийцев.
"Спасибо за все, капитан", - говорится в сообщении "Андерлехта" в Твиттере.
Sofiane Hanni naar Spartak Moskou, meer info op https://t.co/w5f6nWDCmq! 💪 Bedankt voor alles, kapitein!@SofianeHanni rejoint le Spartak Moscou, plus d’infos sur https://t.co/Lfb2SA1OLH! 💪 Merci pour tout, capitaine!– RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 31 января 2018 г.
⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/AtDUzXOX9Y