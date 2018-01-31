"Андерлехт" поблагодарил Ханни

"Андерлехт" поблагодарил полузащитника Софьяна Ханни, который сегодня стал игроком "Спартака". Алжирец выступал за брюссельский клуб с 2016 года и провела в составе команды 84 матча, забив 23 гола. Хавбек был капитаном бельгийцев.

"Спасибо за все, капитан", - говорится в сообщении "Андерлехта" в Твиттере.

Софьян Ханни стал игроком "Спартака"