Александр Шикунов: "Если бы не праздники, контракт с Самедовым был бы подписан"

Экс полузащитник "Спартака" Александр Самедов в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов". Об этом "СЭ" сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

– Мы уже договорились с ним, остались лишь формальности, – сообщил Шикунов. – Сейчас из-за праздников ничего не работает, а так, осталось только контракт подписать.

35-летний Самедов выступал за "Спартак" с 2017 года. 5 января по обоюдному согласию сторон он покинул столичный клуб. В текущем чемпионате России Самедов провел восемь матчей, отметившись одной результативной передачей.

Другой полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вряд ли окажется в самарском клубе. По словам Шикунова, 26-летний хавбек сборной Грузии ведет переговоры с голландским "Витессом".

– Мы хотели его подписать, договорились уже, но потом появился "Витесс", и сейчас Джано ведет с ним переговоры, – пояснил Шикунов.

Ранее сообщилось, что Джано не поедет на первый зимний сбор "Спартака". В этом сезоне Ананидзе сыграл в премьер-лиге один матч и отметился одной результативной передачей. (Игорь Новиков)