Агент: "Зимой "Краснодар" и "Спартак" могли купить Жиго за 4-5 миллионов евро"

Новичок "Спартака" защитник Самюэль Жиго еще зимой мог оказаться в столичном клубе или в "Краснодаре", причем за бельгийца предлагали гораздо меньшие деньги. Об этом "СЭ" рассказал агент Хорен Калашян, представлявший тогда интересы француза.

- Скауты нашей компании включили его в шорт-лист, мы долго изучали игрока, смотрели матчи, после чего осенью решили заключить с ним договор, - сказал Калашян. - Мы подписали трехстороннее соглашение с Самуэлем и его агентом. И зимой появились два варианта в России – "Краснодар" и "Спартак". Тогда его можно было купить за 4-5 миллионов евро, но никакой активности от этих клубов не увидели. В прессе афиширована сумма в 8 миллионов евро, которую отдал "Спартак" за Жиго. Но зимой его можно было купить за гораздо меньшие деньги.

- Почему сделка тогда не случилась? Гендиректор "Краснодара" сказал, что в январе-феврале Жиго не хочет переезжать в Россию.

- Мне кажется, имеет значение статус человека, агентства, которое предлагает футболиста. Мы проделали большую работу, нашли этого защитника, договорились обо всем, увидели возможность трансфера в Россию. Видимо, пока что у нас нет такого статуса. У нас есть два клиента в РФПЛ – плохих трансферов не делаем. С Хашигом я лично не знаком, но зимой общался с футболистом. Нам дали авторизацию на ведение переговоров со "Спартаком" и "Краснодаром". Может быть, между "Краснодаром" и футболистом стоял кто-то, кто неправильно представлял ситуацию. Сейчас уже "Спартак" договаривался о трансфере не через нас. (Игорь НОВИКОВ)

"Спартак" заключил с Жиго 4-летний контракт, стоимость трансфера оценивается в 6 миллионов евро.