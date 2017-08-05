Агент Луана сказал бразильским СМИ, что "Спартак" не делал предложений по игроку

Агент форварда "Гремиу" Луана заявил, что "Спартак" не делал предложений его клиенту. По словам представителя 24-летнего бразильца, которые приводит в своем Твиттере журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила, только "Сампдория" выходила на нападающего с конкретным предложением.
В нынешнем сезоне Луан сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами. Также ранее он играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, забив 3 гола в 6 матчах. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии он дебютировал за главную сборную Бразилии.
Em contato com Jair Peixoto, empresário me garantiu que apenas a Sampdoria fez proposta oficial por Luan. Desconhece interesse do Spartak. pic.twitter.com/6whNh6cG1u– Matheus D'Avila (@davilamatheus) 5 августа 2017 г.
Paolo Di Canio
у него только 10 процентов прав на игрока, остальные 90 у президента Гремио, так что товарищ идет лесом)
18:46 5 августа