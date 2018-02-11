Зинедин Зидан: "Во втором тайме думали о матче с "ПСЖ"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 23-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (5:2) отметил, что команда второй тайм проводила с прицелом на следующую игру против "ПСЖ". Первую половину встречи мадридцы выиграли со счетом 4:0.

- Первая половина была отличной. Мы забили очень быстро, увеличили интенсивность и контролировали матч, думая о следующей игре, - приводит sport.es слова Зидана. - Конечно, во втором тайме был спад. В футболе это часто происходит. Но в итоге мы забили пять мячей, я доволен.