Зинедин Зидан: "Реалу" все равно, как закончится матч "Барселона" - "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии игры 5-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" заявил, что мадридцам все равно, как завершится встреча между "Барселоной" и "Атлетико". Специалист также заявил о том, что перед коллективом стоит задача не пропустить в ближайшей встрече.

– Нам все равно, как сыграют "Барселона" и "Атлетико", – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Кроме того, мы в любом случае играем перед их встречей. В целом, мы сосредоточены на своем матче и будем рады его выиграть. Как играют другие команды – не наша забота. Задача "Реала" – показать красивый футбол и не пропустить.