Зинедин Зидан: "Пике может говорить и думать все, что угодно"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на высказывания Жерара Пике, подчеркнув, что его не волнует, что думает защитник "Барселоны". Зидан подчеркнул, что прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов сложился для мадридского клуба непросто. Напомним, что ранее Пике в своем твиттере подшутил над "Реалом", сказав, что мечтает о таком же пути в Лиге чемпионов, какой был у мадридцев в прошлом году.

- Он может говорить и думать все, что угодно, - цитирует El Confidencial Зидана. - Мы боролись, мы выиграли Лигу чемпионов в напряженной борьбе. Иногда достаются легкие матчи, но в целом турнир это всегда трудности.