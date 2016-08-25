Пике подшутил над "Реалом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подшутил на "Реалом", говоря о том, каких соперников он бы предпочел увидеть в Лиге чемпионов. Рассказывая о предпочтениях по итогам жеребьевки, Пике описал путь мадридцев в прошлогоднем розыгрыше самого престижного клубного трофея Европы.

- Надеюсь на легкую группу. В плей-офф хотелось бы сыграть с третьим клубом Италии, потом с восьмым Германии, в полуфинале - против четвертой команды из Англии. И главное, чтобы все ответные матчи игрались дома, - написал в своем твиттере Пике.