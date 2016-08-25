03:12 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пике подшутил над "Реалом"

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике подшутил на "Реалом", говоря о том, каких соперников он бы предпочел увидеть в Лиге чемпионов. Рассказывая о предпочтениях по итогам жеребьевки, Пике описал путь мадридцев в прошлогоднем розыгрыше самого престижного клубного трофея Европы.

 - Надеюсь на легкую группу. В плей-офф хотелось бы сыграть с третьим клубом Италии, потом с восьмым Германии, в полуфинале - против четвертой команды из Англии. И главное, чтобы все ответные матчи игрались дома, - написал в своем твиттере Пике.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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crazysun78

надо быть дебилом, чтобы троллить победителя ЛЧ, да еще это команда твоего чемпа, при этом скромно умолчать о третьей коменде твоего же чемпионата в 1/4... в 1/4 Карл!!!!! PS. я хоть и сам КБ, но это тоже самое, как щас некоторые теже спартачи называют конявых днищем в предстоящей ЛЧ... ))))) в ЛЧ, Карлы!!!!.... )))))

10:38 25 августа

sergey.v1968

И в чём же он прав? Реал играли против этих команд по итогам чемпов 2014/2015, а Пике сейчас говорит об их итоговых местах в чемпионатах 2015/16, тот же Ливерпуль, выиграв Лигу Ч, стал только пятым в Англии в одном году, что доказывает, что Пике просто тролль, причём максимум третьего уровня, поскольку троллит только одну команду, и то очень толсто

10:00 25 августа

Lyova

Держись Пике, к тебе приедит Ростов, просто явно не смотрел матч Ростов-Аякс)))

09:34 25 августа

minya

Да Барса не лучше))) в группе была третья команда Италии, четвертая команда Германии и первая команда Белоруссии, а в плей-офф попали третей команде Испании и Англии) А реал это третью команду прошел

09:23 25 августа

Flamenco

Пике абсолютно прав))

09:12 25 августа

баламошка

Заплакал бы ещё. Как Евро, Пикеич? Всё норм?

08:27 25 августа

vsg.2010

Он любит Реал! :)

08:07 25 августа

Борщов А.Н.

Тонко)))

04:47 25 августа

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