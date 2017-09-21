Зинедин Зидан: "Мяч не хотел залетать в ворота "Бетиса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (0:1) отметил, что команде не повезло. По его словам, мадридцы провели не самую плохую игру.

- Это футбол, мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса", - приводит Marca слова Зидана. - Такое случается. Провели не самый хороший и не самый плохой матч. Будем сохранять спокойствие. На своем поле не смогли выиграть в трех матчах. Не думал, что так произойдет, но в следующей игре мы должны сделать максимум.