Зинедин Зидан: "Мне несложно отделять тренерское и отцовское отношение к Луке"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан доволен тем, как его сын Лука дебютировал в основной команде. Он принял участие в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:2) и пропустил два мяча.

– Важно было избежать травм перед финалом Лиги чемпионов, – цитирует AS Зидана. – Мы теперь готовы к финальному поединку. Я не буду говорить о составе и схеме. Бэйл? Он никогда не опускал рук. Я рад, что он стал забивать, как он играет. В его ситуации ничего не изменилось. Просто он стал больше забивать.

Дебют Луки? Ему не хватало игрового времени. Это еще один футболист в нашем составе. Я доволен тем, что он дебютировал. Мне несложно отделить отношения отца и тренера. Я отношусь к Луке как к обычному игроку. Доволен его дебютом как тренер и как отец.