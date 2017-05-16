Зинедин Зидан: "Меня устраивают все три вратаря, которые сегодня находятся в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что был бы рад начать следующий сезон с теми же вратарями, которые и в этом представляли мадридцев. Ранее сообщалось, что руководство клуба хочет продать Кейлора Наваса и выкупить у "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа.

– У нас есть три хороших вратаря, и мы будем рады им и в следующем сезоне, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Не знаю, как все сложится в итоге. Яньес здорово работает в течение сезона, впечатляюще играл Касилья, ну и Кейлор, безусловно, был на высоте. Сейчас мы сосредоточены только на концовке сезона.