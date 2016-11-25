Зинедин Зидан: "Хамес Родригес получит свой шанс"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что в связи с травмой полузащитника Гарета Бэйла свой шанс может получить хавбек Хамес Родригес. В текущем сезоне колумбиец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

– Дверь в состав открыта для всех футболистов нашей команды, и теперь пришло время Хамеса, – цитирует Marca Зидана. – Не согласен с тем, что мы не даем ему шансов проявить себя. Уверен, что он должен остаться в этом великом клубе. Конечно, играет Хамес не так часто, как хотелось бы, но нужно время. Вопрос здесь не в его отношении к делу, просто пока так складывается ситуация.