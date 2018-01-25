Зинедин Зидан: "Это худший день в моей тренерской карьере"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был очень разочарован поражением от "Леганеса"​ в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:2). Французский специалист взял на себя ответственность за вылет из турнира.

- После первого матча мы не имели право играть так, как сегодня, - цитирует пресс-служба клуба Зидана. - Это логичный результат, потому что соперник сыграл в свой футбол, а мы - нет. Я несу ответственность за результат, для меня это провал. Я разочарован, беру на себя ответственность, но завтра - еще один день, и нам нужно будет проснуться и думать о субботней игре. Другого варианта нет. Никто не ожидал такого исхода, но это футбол.

- Это худшая ночь?

- Да, полагаю, что это так. После победы в первом матче, нельзя было начинать так вторую игру... Я злюсь и не понимаю. Теперь нужно посмотреть, как мы отреагируем на это поражение.