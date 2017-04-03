Зинедин Зидан: "Через каждые 3 дня нельзя всегда играть хорошо в течение 90 минут"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его команда первый тайм матча с "Алавесом" (3:0) провела лучше второго. Также он отметил важность полузащитника Иско, который забил вчера второй гол мадридцев.

- "Реал" знает, что нужно улучшить, - цитирует пресс-служба клуба Зидана. - Играя через каждые 3 дня нельзя всегда показывать хороший футбол в течение 90 минут. Главное показывать стабильность в результатах, что позволит добиться хороших вещей. Первый тайм с "Алавесом" была захватывающая, а во втором - мы слишком часто теряли мяч. Второй мяч поставил точку в матче. Когда Иско играет очень хорошо, все очень хорошо. Тем не менее, у меня есть 24 игрока, и все очень важны. Конечно, я хочу, чтобы Иско продлил контракт, потому что является важным игроком для "Реала".