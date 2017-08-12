Зинедин Зидан: "Будет ошибкой думать, что из-за ушедшего Неймара "Реалу" будет легче в матчах с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команде не будет легче в матче Суперкубка Испании против "Барселоны" после того, как нападающий Неймар перешел в "ПСЖ". Он также добавил, что форвард Криштиану Роналду усердно работал над своей формой и готов выйти на поле.

– Кто бы завтра не сыграл за "Барселону", он не будет Неймаром, – приводит Marca слова Зидана. – Бразилец очень хорош, но справятся и без него. Будет ошибкой думать, что из-за ушедшего Неймара нам будет легче.

Что касается Роналду, то он готов к матчу. После отпуска он в хорошем состоянии, хоть и пробыл с командой всего несколько дней. Криштиану усердно работал над своей формой и теперь готов к игре.

Отметим, что первый матч "Барселона" – "Реал" состоится 13 августа и начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.