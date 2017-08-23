Зидан согласился на продление контракта с "Реалом" без переговоров

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан согласился продлить контракт с клубом, информирует Marca. Согласно источнику, новое соглашение сторон будет рассчитано до лета 2020 года.

При этом подчеркивается, что французский специалист дал согласие на новый контракт даже несмотря на предложенные условия. Зидан в ближайшее время продлит контракт с "Королевским клубом" без предварительных переговоров.

Ранее сообщалось, что по новому контракту зарплата Зидана будет увеличена с 4,35 миллиона евро до 8 миллионов в год.