Зидан исключил уход Хамеса из "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча 15-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" рассчитывает, что его подопечные сумеют одержать победу в последней игре примеры в 2016 году. По словам специалиста, мадридцы хорошо провели первую половину сезона и хотят продолжить идти по этому пути.

- Выйдет ли Хамес в стартовом составе? Завтра вы все сами увидите. Он не покинет клуб в январе. Я хочу, чтобы он остался. Мората начнет встречу с первых минут. Он хорошо работал на тренировках.

"Реал" усердно трудился, чтобы хорошо провести первую половину сезона. Мы хотим продолжить этот путь. Но впереди нас ждут тяжелые матчи.