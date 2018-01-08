Жорди Местре: "Если назовем сумму, заплаченную за Коутинью, нарушим договор"

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре подчеркнул, что сумма сделки по покупке полузащитника Филиппе Коутинью является коммерческой тайной. Ранее СМИ утверждали, что "Ливерпуль" получит за бразильца 160 миллионов евро, 40 миллионов из которых – бонусы.

– Интерес "Барселоны" заключался в том, чтобы подписать Коутинью, – цитирует sport.es Местре. – Пришлось серьезно поработать в экономическом плане. Хотя мы не можем публиковать данные. Не имеем права называть никакие цифры, поскольку нарушим тем самым договор.