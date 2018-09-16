Жорди Альба: "Тер Штеген - лучший вратарь мира"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба заявил, что голкипер Марк-Андре тер Штеген является лучшим в мире. По его мнению, именно немецкий вратарь спал каталонскую команду в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (2:1).

- В первом тайме мы не играли на нашем уровне, а соперникам удалось провести хорошую атаку и забить, после чего они закрылись, - приводит Sport.es слова Альбы - Было сложно взламывать их оборону. Но все изменилось после перерыва, когда мы вернулись на свой уровень. А соперник мог надеяться только на контратаки. Тер Штеген спас нас в этой игре. Для меня он лучший голкипер мира.

Тер Штеген перешел в "Барселону" в 2014 году. После ухода Клаудио Браво в 2016 году немец стал основным вратарем команды.

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