Жорди Альба: "Реал" был лучше "Барселоны" в обоих матчах"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба после поражения от "Реала"​ в матче за Суперкубок Испании отдал должное сопернику. Также он считает, что не стоит зацикливаться на этом поражении, так как впереди целый сезон.

- Мы думали, что "Реал" сыграет с двумя форвардами, но соперник начал матч с тремя нападающими, - цитирует Marca Альбу. - Тем не менее, "Реал" был лучше нас в этой игре, как и в первой. Мы хотели выиграть, во втором тайме были лучше, но у соперника хорошая полузащита, позволяющая действовать успешно и в обороне, и в атаке. Правда в том, что мы проиграли, но впереди еще целый сезон. Нужно улучшить некоторые аспекты и провести хороший сезон.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"