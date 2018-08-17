"Жирона" сыграла вничью с "Вальядолидом" в первом матче чемпионата Испании

"Жирона" и "Вальядолид" сыграли вничью в первом туре чемпионата Испании. Команды не забили друг другу голов - встреча закончилась со счетом 0:0.

ИСПАНИЯ. Лига 1 - 2018/2019

1-й тур

"Жирона" - "Вальядолид" - 0:0

"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Тимор (Пере Понс, 74), Г.Борха, Порту, Алейкс Гарсия (Лосано, 62), Гранель, Порро, Стуани (Робертс, 81).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Ф.Борха, Рубен Алькараас, Ануар (Верде, 71), Вилья (Мичел, 88), Кеко, Рамос (Оскар Плано, 64).

Предупреждения: Рубен Алькараас, 86. Гранель, 87.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

17 августа. Жирона. Стадион "Montilivi".