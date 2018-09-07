"Жирона" согласилась провести матч с "Барселоной" в США

"Жирона" выразила свое согласие на проведение матча 21-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" в США. Эта игра может состоятся в Майами 27 января. Она станет первой среди выносных игр испанской ла лиги.

"Клуб получил предложение и готов вести диалог по этому вопросу вместе с лигой и "Барселоной", хотя до сих пор нет подтверждения, что матч состоится в Майами. Считаем, что это большая возможность для увеличения популярности не только для клуба, но и для нашего города и региона. "Жирона" и Лига работают вместе над тем, как можно компенсировать владельцам абонементов то, что матч не будет проведен на нашем стадионе.

Когда "Жирона" получит официальное подтверждение Лиги о проведении матча в США, мы незамедлительно сообщим об этом нашим болельщикам и партнерам и будем рассматривать различные варианты решения вопроса", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.