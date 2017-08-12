Жерар Пике: "Когда написал твит про Неймара, на 100 процентов знал, что он уйдет"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что когда писал о том, что нападающий Неймар останется в составе каталонцев, на сто процентов знал, что бразилец уйдет. Он также добавил, что игрок явно стоил меньше 222 миллионов, которые за него заплатила "Барса".

– Не чувствую, что меня обманули. Теперь, когда все уже случилось, я могу все рассказать, – приводит Marca слова Пике. – Уже на свадьбе Месси у Неймара уже была идея покинуть "Барселону". В межсезонье он тоже говорил об этом. Так что когда я опубликовал свой твит, я уже на 100 процентов знал, что Неймар уйдет. Это была моя последняя попытка оставить его в команде. Он разозлился на меня. Но думаю, что мы это исправим.

У него были свои причины. Мы не будем осуждать его, так как он принял смелое решение. Неймар очень хорошо выступал за "Барселону", но явно стоил меньше 222 миллионов. Мы должны стать сильнее и перестать искать ему замену, ведь ее просто не существует. Он уникальный и талантливый игрок.