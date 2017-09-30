Жерар Пике: "Играть за сборную Испании —гордость и отличная мотивация"

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике сообщил, что готов поддержать власти страны в вопросе "спорных территорий". Ранее сообщалось, что игрок обороны доволен тем, что власти страны разрешили ему играть за сборную Испании. Накануне капитан "Реала" Серхио Рамос призвал болельщиков "королевского клуба" столичный клуб.

– Я рад вернуться в команду, – цитирует Goal Пике. – Нам достаточно выиграть одну игру, чтобы пробиться в финальную стадию чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.