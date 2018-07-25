Желсон Мартинш перешел в "Атлетико"

"Атлетико" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Желсоном Мартиншем. Предыдущим клубом 23-летнего хавбека был "Спортинг", за который он выступал с 2015 года. Игрок разорвал контракт с лиссабонцами из-за действий президента клуба Бруну де Карвалью.

Соглашение между Мартиншем и "матрасниками" рассчитано до лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел за "Спортинг" 49 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 13 голевых передач. Также он получил пять желтых и одну красную карточку.