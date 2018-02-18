"Вилярреал" сыграл вничью с "Эспаньолом", Черышев провел на поле 72 минуты

"Вильярреал" на выезде сыграл вничью с "Эспаньолом" в матче 24-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе гостей в середине первого тайма гол забил Эстебано Эрнандес, за пяти минут до конца основного времени счет сравнял Эстебан Гранеро.

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вышел в основе и на 72-й минуте был заменен на Карлоса Бакку. Команда после этого тура уступила пятую строчку в турнирной таблице "Севилье".

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Эспаньол" - "Вильярреал" - 1:1 (0:1)

Голы: Эрнандес, 25 (0:1). Гранеро, 85 (1:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес, Налду (Пьятти, 67), Кариколь, Гранеро, Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Наварро, 46), Серхио Гарсия, Леу Баптистан, Морено.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Фуэго, Пабло Форнальс (Тригерос, 88), Эрнандес, Черышев (Бакка, 72), Энес Унал (Сориано, 83), Раба.

Предупреждения: Виктор Руис, 7. Серхио Гарсия, 35. Марио Гаспар, 44. Альваро Гонсалес, 63. Фуэго, 65. Эрнандес, 76.

Судья: Мунуэра Монтера.

18 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium(Power8 Stadium)".