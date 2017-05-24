Верховный суд Испании оставил в силе приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы условно. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:35 | ФУТБОЛ — Испания

Верховный суд Испании оставил в силе приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы условно

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Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщат El Pais. 29-летний аргентинец в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро.

При этом суд смягчил приговор отцу форварда Хорхе Орасио Месси, сократив его срок до 15 месяцев.

Отметим, что судебные сроки до двух лет в Испании автоматически становятся условными, за исключением статей, связанных с насилием.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

срочно дать независимость Каталонии, чтобы все эти столичные суды на них не распространялись!

15:08